Бывший таможенник получил срок за взятку в Сочи

Бывшего сотрудника таможни в Сочи приговорили к сроку за взятку. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.

Уточняется, что он хотел взятку в размере 40 тысяч рублей за разрешение провоза сигарет без акцизных марок. Предприниматель согласился, но обратился в полицию.

Таможенника приговорили к трем годам и четырем месяцам лишения свободы, а также к штрафу в 600 тысяч рублей. Он пытался обжаловать приговор, но суд отказал ему.