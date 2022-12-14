Криминал 14 декабря 2022, 02:58 Бывший судебный пристав в Кургане получил штраф в 450 тыс. рублей за подлог

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Суд обязал бывшего судебного пристава из Кургана выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей за служебный подлог. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

«41-летний житель Кургана признан виновным в совершении 40 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — уточнили в ведомстве.

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Мужчина прекратил девять исполнительных производств, в результате чего должники остались безнаказанными. Свою вину он признал.

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