Криминал 10 августа 2023, 18:47 Бывший сотрудник ГИБДД признал причастность к убийству Дарьи Дугиной Экс-сотрудник ГИБДД Рыбин признал причастность к убийству журналистки Дугиной РИА «Новости»

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Бывший сотрудник ГИБДД Иван Рыбин признал свою причастность к прошлогоднему убийству журналистки Дарьи Дугиной. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Летуновский в зале суда.

«Мой подзащитный в полном объеме признал предъявленное обвинение, дал показания по данному уголовному делу», — процитировал защитника Пятый канал.

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Рыбину продлили домашний арест до 11 сентября.

Ранее RT писал, что полицейский за деньги собирал данные о семье Дугиной и передал информацию из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции.

Председатель СК России Александр Бастрыкин еще в конце июля сообщал, что работа по уголовному делу в отношении Рыбина находится на завершающем этапе. Под следствие также подпал получатель информации о Дугиных — Даниил Чоудхури.

Журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года. Ее автомобиль Toyota Land Cruiser подорвали, когда девушка ехала в Москву из деревни Захарово. Главной подозреваемой стала украинка Наталья Вовк. Двух ее пособников уже осудили.