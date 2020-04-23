Бывший сотрудник банка в Санкт-Петербурге украл у пенсионера более 30 миллионов рублей
Задержан бывший сотрудник банка в Санкт-Петербурге, который похитил со счета пенсионера более 30 миллионов 359 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления СК по городу.
По данным правоохранителей, 29-летний молодой человек последние пять лет обслуживал пострадавшего. Украденные деньги он потратил на личные цели. Теперь на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество».