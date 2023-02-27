27 февраля 2023, 23:39
Бывший следователь из Казани получил срок за кражу сейфа с вещдоками
Суд Казани приговорил к 6,5 годам колонии укравшего сейф с вещдоками бывшего следователя
Попавшийся на организации похищения сейфа с деньгами, которые были вещественными доказательствами в уголовном деле, следователь-криминалист Марат Шакиров получил 6,5 лет колонии. Такой приговор вынес Вахитовский районный суд Казани.
Как сообщила пресс-служба суда, Шакиров вместе с четырьмя подельниками организовал похищение сейфа из здания республиканского главка СК в октябре 2021 года.
Реклама
Заговорщики незаконно проникли в служебный кабинет заместителя руководителя отдела по расследованиям особо важных дел и вынесли металлический сейф, в котором находились более 14 миллионов рублей.
Реклама
Трех подельников Шакирова ранее уже приговорили к реальным срокам. Еще один находится в международном розыске.Суд приговорил бывшего следователя к 6,5 годам колонии общего режима. После отбытия наказания экс-силовик три года не сможет получать должности в структурах власти всех уровней, а также его лишили звания подполковника юстиции.
Суд
СК РФ
Кражи
Реклама
Реклама