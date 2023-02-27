Криминал 27 февраля 2023, 23:39 Бывший следователь из Казани получил срок за кражу сейфа с вещдоками Суд Казани приговорил к 6,5 годам колонии укравшего сейф с вещдоками бывшего следователя

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Попавшийся на организации похищения сейфа с деньгами, которые были вещественными доказательствами в уголовном деле, следователь-криминалист Марат Шакиров получил 6,5 лет колонии. Такой приговор вынес Вахитовский районный суд Казани.

Как сообщила пресс-служба суда, Шакиров вместе с четырьмя подельниками организовал похищение сейфа из здания республиканского главка СК в октябре 2021 года.

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Заговорщики незаконно проникли в служебный кабинет заместителя руководителя отдела по расследованиям особо важных дел и вынесли металлический сейф, в котором находились более 14 миллионов рублей.

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Трех подельников Шакирова ранее уже приговорили к реальным срокам. Еще один находится в международном розыске.