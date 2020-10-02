Бывший сити-менеджер Миасса Ардабьевский скончался в Москве. Его обвиняли в бандитизме

Бывший сити-менеджер Миасса Виктор Ардабьевский скончался в одной из столичных больниц. Его обвиняли в бандитизме и убийствах.

«2 октября в одной из московских больниц скончался обвиняемый Ардабьевский В., который раннее содержался в СИЗО-12», — рассказали ТАСС представители пресс-службы УФСИН по Москве.

Ардабьевского госпитализировали еще 18 сентября. Причиной смерти называют хронические заболевания. По данным медиков, бывший сити-менеджер Миасса страдал от воспаления поджелудочной железы.

Смерть Ардабьевского подтвердил его адвокат Евгений Мартынов. Защитник не стал приводить подробности случившегося.

Незадолго до смерти Виктор Ардабьевский виделся с членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мариной Литвинович. Она рассказала, что уже в конце августа он выглядел очень плохо и жаловался на серьезные проблемы со здоровьем. Ему даже вызывали скорую в СИЗО и давали лекарства, но они не помогли. Также у Ардабьевского совсем перестал видеть левый глаз.

Уголовные дела против Виктора Ардабьевского завели в 2013 году. Его обвиняли в организации убийств предпринимателей Миасса.