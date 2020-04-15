Бывший прокурор: преступность в Москве перешла на дистанционный формат

По словам Власова, самоизоляция имеет плюсы и минусы для уровня преступности.

«Положительное влияние можно оценить, присмотревшись к уличной преступности и статистике совершения преступлений в общественных местах, особенно на территориях Москвы, других крупных городов. Поскольку в связи с закрытием большинства ресторанов, баров, кафе, дискотек и клубов [уличная преступность] снизилась или даже прекратила на время свое существование. Однако не стоит успокаиваться, ведь на самоизоляции, как оказалось, преступникам спокойно не сидится», — пояснил юрист.

Он обратил внимание на резкий рост случаев домашнего насилия, «причем с летальным исходом».

«Несмотря на достаточно острые вопросы, стоящие перед правоохранительными органами по превентивным мерам, законодательные проблемы не решены. Речь идет о декриминализации побоев в отношении близких лиц. В условиях коронавируса и изоляции такое насилие стало наиболее частым», — добавил эксперт.

Власов заметил увеличение активности среди киберпреступников и цифровых мошенников.

«Преступность, как и бизнес, пытается из оффлайн модели перейти в онлайн, или совмещать эти два способа. В Москве и других городах с начала года наблюдался рост телефонных мошенничеств, связанных с получением доступа к данным банковских карт. А теперь к ним прибавились еще и так называемые санитарные обработки квартир, в ходе которых преступники в костюмах химзащиты, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора и иных контролирующих органов, похищают у доверчивых горожан имущество. Помимо этого, последним трендом мошенников стало размещение рекламы в соцсетях о помощи за отдельную плату в получении цифровых пропусков для передвижения, начинающих действовать в Москве и Московской области с 15 апреля 2020 года», — заявил экс-прокурор.