Криминал 11 мая 2023, 13:11 Бывший полицейский стал фигурантом дела за подмену наркотиков на песок СК завел дело против экс-полицейского из Астрахани за подмену 10 кг наркотиков на песок РИА «Новости»

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Следственный комитет России завел уголовное дело против бывшего руководителя подразделения Астраханского линейного отдела МВД России, подозреваемого в хищении наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по Астраханской области.

Следователи начали производство по статье «Хищение наркотических средств в особо крупном размере».

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По версии правоохранителей, в период с сентября по ноябрь 2012 года фигурант и пока не установленные подельники открыли дверь помещения Астраханского ЛО МВД России на транспорте, где хранились вещественные доказательства. После этого полицейские похитили пакет с наркотическим веществом массой 10 килограммов, предварительно заменив его на песок.

После ухода на пенсию сотрудники полиции задержали бывшего начальника отдела при сбыте наркотиков.

Ранее росгвардейцы задержали двух подозреваемых в распространении наркотических веществ в Щелкове.