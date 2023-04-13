13 апреля 2023, 18:46
Бывший полицейский предстанет перед судом за убийство родственника в Тюмени
Бывший начальник одного из отделов следственных подразделений УМВД предстанет перед судом за убийство родственника в Тюмени. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Тelegram-канал областной прокуратуры.
По данным следствия, летом прошлого года мужчина присутствовал на семейном торжестве. После завершения праздничного вечера он поссорился со своим родственником и жестоко избил его. От полученных повреждений потерпевший скончался.
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Отмечается, что уголовное дело против бывшего сотрудника передали в суд.
Преступления
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