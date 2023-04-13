Криминал 13 апреля 2023, 18:46 Бывший полицейский предстанет перед судом за убийство родственника в Тюмени

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Бывший начальник одного из отделов следственных подразделений УМВД предстанет перед судом за убийство родственника в Тюмени. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Тelegram-канал областной прокуратуры.

По данным следствия, летом прошлого года мужчина присутствовал на семейном торжестве. После завершения праздничного вечера он поссорился со своим родственником и жестоко избил его. От полученных повреждений потерпевший скончался.

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Отмечается, что уголовное дело против бывшего сотрудника передали в суд.