Криминал 16 марта 2023, 14:35 Бывший полицейский получил пожизненный срок за теракты в московском метро Экс-полицейский Исаев получил пожизненный срок за теракты в московском метро РИА «Новости»

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Второй Западный окружной военный суд приговорил бывшего начальника ОМВД по Кизлярскому району Дагестана полковника полиции Гази Исаева к пожизненному лишению свободы, признав его причастность к взрывам в московском метро в 2010 году. Об этом сообщил ТАСС.

Подсудимого признали виновным по статьям «Участие в организованном преступном сообществе», «Бандитизм» и «Террористический акт». Исаев лишили специального звания полковник и взыскали с него 17 миллионов рублей.

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Следствие установило, что Исаев входил запрещенную в России преступную группировку «Имарат Кавказа», оказав активное содействие в планировании теракта на станции метро «Лубянка» в марте 2010 года.

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Правоохранители выяснили, что Исаев с применением служебного положения сообщал членам преступного сообщества об операциях силовиков против вооруженных формирований.

Кроме того, он лично перевозил на машине одну из террористок-смертниц по Дагестану, отправил ее на автобусе в Москву с прикрепленным взрывным устройством. Сам осужденный отказался признать вину.

В результате двух взрывов в метро погибли 39 человек, еще более 100 получили ранения.