Криминал 25 апреля 2023, 10:27 Бывший полицейский получил 7 лет колонии за распространение фейков о ВС России Суд в Москве приговорил к 7 годам колонии экс-полицейского за фейки о ВС России Pxhere

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Перовский районный суд Москвы признал виновным бывшего сотрудника полиции Москвы Сергея Веделя в распространении заведомо ложной информации об армии России. Мужчина получил семь лет колонии, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службе суда.

«Суд признал виновным Веделя С. В. по статье УК РФ „Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти“ и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет», — заявили в суде.

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Экс-полицейский также потерял звание капитана внутренней службы. После того как он выйдет на свободу, ему еще четыре года будет запрещено работать в органах внутренних дел. Прокурор требовал ранее для осужденного девять лет тюрьмы.

Сергей Ведель родом из Бучи (Украина), воспитывался в русскоязычной семье. Более 20 лет проработал в столичном главке МВД. Мужчина был техником, водителем и занимал другие должности. Ведель уволился из полиции в звании капитана.

Мужчина с начала СВО выступал с критикой действий российских военных, свое мнение он высказал во время разговоров по телефону с коллегами. После этого в его отношении завели уголовное дело. Стенограмма его бесед была одним из доказательств вины. Адвокат бывшего сотрудника МВД Даниил Берман заявил о недопустимости обнародования прокуратурой на суде частных разговоров Веделя.