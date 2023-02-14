14 февраля 2023, 18:20
Бывший полицейский из Якутии пойдет под суд за получение взяток
Бывший полицейский из Якутии стал подозреваемым в деле о получении взяток. Следственный комитет региона завершил расследование. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как установили следователи, преступления злоумышленник совершал в период с 2020 по 2022 годы. За взятки мужчина обязался закрывать глаза на деятельность предпринимателей, которые покупали и продавали немаркированный алкоголь в особо крупном размере.
Реклама
Уголовное дело направили в суд.
Реклама
Реклама
Реклама