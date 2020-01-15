Бывший начальник станции «Новосибирск-Главный» заплатит 4 млн за взятки

Покровительство бизнеса дорого обошлось экс-начальнику железнодорожной станции «Новосибирск-Главный». Его осудили за взятки и обязали выплатить четыре миллиона штрафа.

Приговор вынес Железнодорожный районный суд Новосибирска, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Мужчину признали виновным в получении взяток в крупном и значительном размере.

Экс-начальнику запретили на три года и шесть месяцев занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, которые связаны с деятельностью представителя власти. Ему также нельзя работать в должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями.

Осужденный, указано в судебных документах, получил от представителей коммерческих организаций 329 и 124 тысячи рублей. Деньги ему передали за общее покровительство. Чиновник обеспечивал «благоприятные условия в перевозочном процессе на станции „Новосибирск-Главный“».

В пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ уточнили, что обвиняемый должен был решать вопросы, возникающие при несвоевременной подаче и уборке используемых организациями железнодорожных вагонов. Кроме того, акты проверок перевозок грузов в вагонах составлялись с его подачи без упоминания каких-либо нарушений.

«В сентябре 2019 года бывший начальник железнодорожной станции „Новосибирск-Главный“ филиала ОАО „РЖД“ был задержан с поличным сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области», — заключили в СК.