Криминал 10 мая 2023, 23:27 Бывший начальник антикоррупционного главка МВД Сугробов попросил об УДО Экс-генерал антикоррупционного главка МВД Сугробов попросил об УДО РИА «Новости»

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Бывший глава антикоррупционного управления МВД Денис Сугробов подал в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении. Об этом сказано в материалах на сайте суда.

Генерал, осужденный на 12 лет за провокации со взятками, подал прошение в Скопинский районный суд Рязанской области.

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«Предмет представления, ходатайства, жалобы <…> об условно-досрочном освобождении от лишения свободы (часть 1 статьи 79 УК РФ, пункт 4 статьи 397 УПК РФ)», — сказано в сообщении на сайте суда.

Дело к производству пока не принято.

Уголовное дело в отношении оперативников антикоррупционного управления МВД завели в феврале 2014 года. Его главным фигурантом стал начальник ГУЭБиПК Денис Сугробов. Особый резонанс делу добавило то, что он стал самым молодым генералом МВД, получившим звание в 36 лет.

Согласно материалам дела, его подчиненные создавали условия для получения чиновниками взятки, после чего предлагали им принести эту взятку «бенефициару». Сугробов обвинялся в совершении сразу нескольких преступлений: провокации взятки, заведомо ложном обвинении лица в совершении тяжкого преступления, превышении полномочий и организации преступного сообщества.

Ранее сообщалось, что бывшего генерала Дениса Сугробова поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) за то, что он отказался мыть полы в колонии. После окончания карантина в колонии у Сугробова начались конфликты с надзирателями.