Бывший мужчина модели Лилии Судаковой рассказал о домашнем насилии в ее семье

Бывший возлюбленный модели Лилии Судаковой в разговоре с «360» рассказал о домашнем насилии в ее семье. Муж, в убийстве которого она подозревается, избивал девушку.

«Как мне рассказала ее мама, была ситуация, когда супруг ее душил. Были проблемы однозначно с применением физического насилия. Верьте тому, что говорит мама Лилии», — рассказал мужчина.

По его словам, девушка была доброй и искренней. Она творческий человек: хорошо рисует, пишет стихи, увлекается фотографией, увлекается музыкой.

«Она способна была делать хорошие теплые подарки для родных, старалась порадовать маму, папу, подруг. Стремилась к саморазвитию. Училась. Много читала. Обладает большим кругозором. Она рисовала портреты близким. Мне очень жаль, что так произошло», — рассказал он «360».

Фотомодель глянцевых журналов Лилия Судакова была задержана в Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве своего мужа Сергея. Модель написала явку с повинной, дело возбудили по статье «Причинение тяжких телесных, по неосторожности повлекшее смерть». Максимальный срок по этой статье — до 15 лет.