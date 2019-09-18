Бывший муж в приступе ревности напал на девушку во Владикавказе

Житель Владикавказа более 10 раз ударил свою бывшую жену ножом, прочитав переписку в ее телефоне. Он заявился к ней на работу в администрацию одного из рынков. Кровавая расправа случилась там же, поэтому попытка убийства попала на в объектив камеры видеонаблюдения. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Техов пришел к бывшей супруге на работу, вырвал у нее телефон и стал читать переписку. После этого начался разговор на повышенных тонах — мужчина стал кричать и хватать экс-жену за руки.

Источник фото: телеканал «360»

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Когда конфликт достиг апогея, Техов стащил женщину со стула, повалил на пол и начал бить ножом в область головы.

Источник фото: телеканал «360»

После этого он скрылся с места происшествия на белом автомобиле LADA Priora.

Источник фото: телеканал «360»

В городе был введен план «Перехват». Женщину экстренно доставили в Республиканскую больницу для срочной операции. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии.