Бывший мэр Челябинска получил 3 года колонии из-за взятки

Бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева приговорили к трем годам лишения свободы из-за получения крупной взятки. Также суд обязал его выплатить многомиллионный штраф.

«Судом виновному назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 37,5 миллиона рублей и лишением права занимать должности государственной и муниципальной службы на срок три года», — сообщила пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Заседание по делу Тефтелева проходило 28 октября в Центральном районном суде Челябинска. Бывшего главу города не только приговорили к колонии и штрафу, но и лишили орденов за заслуги перед Отечеством первой и второй степеней. Тефтелева признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Евгения Тефтелева задержали 11 декабря в Магнитогорске. Оттуда его доставили в Челябинск. Во время слушания в суде выяснилось, что с сентября 2015 года по апрель 2019-го бывший мэр вместе с начальником управления капитального строительства администрации города получил 2,5 миллиона рублей. Эти деньги предоставил руководитель строительной организации за общее покровительство при выполнении работ в Челябинске.