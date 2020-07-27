Бывший ямальский чиновник жестоко избил сожительницу за прогулки без разрешения

В ЯНАО бывший глава села истязал свою сожительницу за выход из дома без разрешения. Он метнул в женщину цветочный горшок, отрезал ей волосы, избил и запер в подвале. В тюрьму тирана не отправили.

Приговор мужчине вынес Шурышкарский районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

В ноябре 2019 года экс-чиновнику не понравилось, что его избранница решила выйти из дома, не спросив разрешения. Брошенный во время ссоры цветочный горшок попал женщине в голову. На этом рассвирепевший мужчина не успокоился: он обкорнал сожительницу, избил ногами, заставил раздеться догола и затолкал в погреб. Взаперти женщина просидела пять часов, потом ее снова начали бить, наставили пистолет и угрожали расправой, пристегнув наручниками к металлическому шкафу.

Жертва побоев дождалась, когда ее мучитель покинет дом, порвала цепочку наручников и выпрыгнула с балкона второго этажа на улицу, сломав ногу. Женщина буквально доползла до соседа, который отвез ее в больницу. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные гематомы.

Суд назначил виновному наказание в виде одного года шести месяцев ограничения свободы. Ему нельзя покидать место жительства в ночное время, выезжать за пределы района и менять жилье.