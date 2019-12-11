Бывший главврач роддома, обвиняемый в халатности, пожаловалась на условия в СИЗО

Сармосян рассказала членам ОНК Москвы, что ее держат в «скотских» условиях. Об этом сообщил журналист и член ОНК Борис Клин.

По его словам, бывший главврач находится в так называемой карантинной камере СИЗО. Сюда арестованных помещают на срок до десяти суток, чтобы их могли обследовать врачи и психологи. Также за это время оперативные службы подбирают будущих соседей по камере, исходя из поведения задержанного.

Сармосян заявила, что прошла медобследование, и у нее выявили заболевание, о котором она не знала. В связи с этим бывший врач настаивает на дальнейших проверках и лечении, которое невозможно в условиях изолятора.

Правда, в медсанчасти СИЗО заявили, что «болезней, препятствующих содержанию под стражей» у Сармосян не выявлено.

Клин рассказал, что женщина находится в многоместной камере, рассчитанной на 14 человек. Он также отметил, что камера довольно обшарпанная.

«В ней нет ни телевизора, хотя в женских СИЗО, в отличие от мужских, они должны быть обязательно, и холодильника тоже нет, хотя и хранить там Марине Сармосян в нем пока нечего — передач она не получала», — Клин.

В беседе с членами ОНК Сармосян назвала условия «скотскими».

Помимо жалоб на еду и холод Сармосян рассказала об агрессивной сокамернице.

«По словам Сармосян, девушка, которую вчера поместили в эту камеру, ведет себя неадекватно, курит и бросает окурки на постель остальным, требует сигарет, плюет другим женщинам в лицо, угрожает все ночью сжечь, из-за этого вся камера всю ночь не спала», — сказал член ОНК.

Бывшего главврача подозревают в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На действия Сармосян и ее коллег пожаловались родители, чьи дети пострадали по вине врачей во время родов. В результате проверки руководство роддома было уволено в полном составе.