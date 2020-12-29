Бывший главный судебный пристав Омской области сел в тюрьму из-за взятки

Суд установил, что в 2018 году фигурант дела давал незаконные указания сотрудникам службы судебных приставов не применять к должнику, в отношении которого открыли более 130 исполнительных производств, меры принудительного исполнения. Речь шла об аресте имущества и затягивании сроков исполнительных производств».

Также подсудимый получил через посредника 200 тысяч рублей. Он должен был сделать так, что бывшему должнику вернули автомобиль. Ранее машину забрали за долги. Уточняется, что уголовное дело в отношении бывшего судебного пристава завели по материалам регионального управления ФСБ. В итоге он получил три года и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима.

В конце декабря приговор вынесли бывшего главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну. Он обвинялся в получении крупной взятки и получил 15 лет колонии строгого режима.