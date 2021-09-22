Бывший глава ПФР Сахалина пойдет под суд за взятки и преступный доход

В Сахалинской области перед судом предстанет бывший руководитель регионального отделения Пенсионного фонда РФ. Как сообщили в региональной прокуратуре, его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и легализации преступных доходов.

Прокуратура провела проверку и выявила факты получения взяток, в том числе в крупном размере. Установлено, что в декабре 2019 года мужчина в ходе выполнения контракта на кондиционеры в здании ПФР — получил от поставщика 100 тысяч рублей за то, чтобы все акты по работам были подписаны беспрепятственно.

По версии следствия, также с 2014 года обвиняемый не единожды получал деньги от владельца ИП, а в ответ покровительствовал ему в аренде помещений. Общая сумма составила не меньше 11 миллионов рублей. Следствие считает, что часть этих денег мужчина потратил на покупку автомобиля стоимостью более двух миллионов, и зарегистрировал его на своего родственника.

Есть и другие преступления, в которых обвиняют бывшего главу ПФР Сахалина, в них также фигурируют крупные суммы. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.