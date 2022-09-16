Бывший глава Минздрава Удмуртии получил пять лет колонии | 360°

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16 сентября 2022, 15:44

Бывший глава Минздрава Удмуртии получил пять лет колонии

Криминал

16 сентября 2022, 15:44

Бывший глава Минздрава Удмуртии получил пять лет колонии

Суд отправил бывшего главу Минздрава Удмуртии Титова в колонию на пять лет

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Солнечногорский суд отправил за решетку бывшего министра здравоохранения Удмуртии Игоря Титова и его сообщников. Они признаны виновными в краже земли в Солнечногорском округе Подмосковья. Титов получил пять лет колонии общего режима. Об этом «360» сообщили в пресс-службе суда.

Сообщники Титова — Иван Тимашов и Вячеслав Лазарев — получили шесть лет и четыре года колонии общего режима соответственно.

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Игорь Титов возглавлял Минздрав Удмуртии с декабря 2017по август 2019 года.

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По данным из открытых источников, в период с 2006 по 2011 годы он был заместителем директора по административно-хозяйственной части Музея наивного искусства в Москве.

С 2011 по 2012-й являлся начальником филиала Дом отдыха «Баргузин» ФГБУ «СКК „Анапский“ Минобороны РФ, а с 2012 года, до назначения главой регионального Минздрава — начальником ФГКУ „Санаторно-курортный комплекс „Подмосковье“ Минобороны РФ».

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