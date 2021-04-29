Бывший глава красноярского Пенсионного фонда предстанет перед судом за получение взятки в 18 млн рублей

Прокурор Красноярского края утвердил обвинительное заключение в отношении бывшего управляющего территориальным отделением Пенсионного фонда России (ПФР) Дениса Майбороды. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и в растрате. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Следствие считает, что Майборода в 2015 и 2017 годах с помощью своего заместителя растратил деньги из Пенсионного фонда России при заключении госконтрактов на покупку нежилых помещений по завышенной стоимости. Государству был нанесен ущерб в размере более 100 миллионов рублей.

В эти годы обвиняемый также получил взятки в размере более 18 миллионов рублей от предпринимателей за помощь в заключении соответствующих контрактов. Посредником выступал заместитель Майбороды.

В скором времени уголовное дело направят в Советский районный суд Красноярска для рассмотрения по существу. Дело в отношении заместителя бывшего главы ПФР в Красноярском крае находится в производстве суда.

Дениса Майбороду задержали по подозрению в получении взятки 20 января 2020 года. Через день он был отправлен под арест. Об этом сообщил «Интерфакс».