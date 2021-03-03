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    03 марта 2021, 13:16

    Бывший футболист сборной Италии получил срок по делу о хранении наркотиков

    Дарья Морозова

    Футболист Луиджи Сартор, который раньше играл за сборную Италии, осужден за выращивание марихуаны. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Уточняется, что во время обыска у него обнаружили более сотни запрещенных растений. Спортсмена приговорили к домашнему аресту на 14 месяцев и 20 дней. Также он будет работать в организации, которая помогает страдающим от наркозависимости людям.

    Уточняется, что после завершения карьеры спортсмен уже неоднократно был судим.