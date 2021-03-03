Бывший футболист сборной Италии получил срок по делу о хранении наркотиков

Футболист Луиджи Сартор, который раньше играл за сборную Италии, осужден за выращивание марихуаны. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уточняется, что во время обыска у него обнаружили более сотни запрещенных растений. Спортсмена приговорили к домашнему аресту на 14 месяцев и 20 дней. Также он будет работать в организации, которая помогает страдающим от наркозависимости людям.

Уточняется, что после завершения карьеры спортсмен уже неоднократно был судим.