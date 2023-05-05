Криминал 05 мая 2023, 16:30 Бывший директор спортивного центра в Арзамасе пойдет под суд за превышение полномочий

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Бывшего директора спортивного центра в Арзамасе будут судить за злоупотребление своими полномочиями. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на СУ СК России по Нижегородской области.

Как установили следователи, в мае 2021 года МБУ «Центр физической культуры и спорта Арзамаса» полписало контракт на укладку асфальта лыжероллерной трассы на лыжной базе ФОБ «Снежинка». Несмотря на то, что работы были выполнены с нарушениями, директор центра подписал подписал акт сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. Ущерб от его действий составил свыше 4,1 миллиона рублей.