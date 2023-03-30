Криминал 30 марта 2023, 22:18 Бывший директор нижегородского приюта получил 10 лет за похищение людей СК: экс-директор реабилитационного центра получил 10 лет за похищение людей СУ СКР по Нижегородской области

Читать 360tv в

Бывший директор реабилитационного центра признан виновным в похищении людей в Нижегородской области. По приговору суда, он будет 10 лет отбывать в колонии строгого режима, сообщило областное СУ СКР.

Бывший директор собрал преступную группу из шести человек под видом создания реабилитационного центра. С 2015 по 2017 года они похищали людей и незаконно удерживали их в здании в селе Дуденево Богородского района.

Реклама

Сам организатор скрылся от следователей и был объявлен в федеральный розыск. В июне 2022 года его обнаружили в Москве, где он проживал без регистрации.

В итоге он был признан судом виновным и получил 10 лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что четверо студентов одного из вузов Севастополя похитили мужчину ради 500 тысяч рублей. Молодых людей в итоге задержала полиция.