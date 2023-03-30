30 марта 2023, 22:18
Бывший директор нижегородского приюта получил 10 лет за похищение людей
СК: экс-директор реабилитационного центра получил 10 лет за похищение людей
Бывший директор реабилитационного центра признан виновным в похищении людей в Нижегородской области. По приговору суда, он будет 10 лет отбывать в колонии строгого режима, сообщило областное СУ СКР.
Бывший директор собрал преступную группу из шести человек под видом создания реабилитационного центра. С 2015 по 2017 года они похищали людей и незаконно удерживали их в здании в селе Дуденево Богородского района.
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Сам организатор скрылся от следователей и был объявлен в федеральный розыск. В июне 2022 года его обнаружили в Москве, где он проживал без регистрации.
В итоге он был признан судом виновным и получил 10 лет колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что четверо студентов одного из вузов Севастополя похитили мужчину ради 500 тысяч рублей. Молодых людей в итоге задержала полиция.
Следственный комитет России
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