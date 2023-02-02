Криминал 02 февраля 2023, 21:29 Бывший директор Дома ветеранов войны и труда Петербурга предстанет перед судом за взятки Генпрокуратура передала в суд дело бывшего главы Дома ветеранов войны и труда Петербурга РИА «Новости»

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Обвинение в совершении 25 эпизодов получения взяток в особо крупном размере предъявили бывшему директору государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербурга «Дом ветеранов войны и труда № 1». Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

По данным следствия, в течении девяти лет двое петербуржцев передавали обвиняемому взятки для размещения в социальном учреждении пенсионеров. В двух случаях директор в виде взятки получил скидки на 3,8 и 3,5 миллиона рублей при покупке квартир своим родственникам.

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Общая сумма полученных им средств составила 12,2 миллиона рублей. По решению суда все имущество обвиняемого и его отца арестовали. Уголовное дело для рассмотрения по существу находится в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга.

Со ссылкой на комитет по социальной политике Санкт-Петербурга в 2019 году сообщал, что в «Дом ветеранов войны и труда № 1» мошенники отправляли пенсионеров, которых обманом вынудили передать право на владение дорогими квартирами.

Злоумышленники находили одиноких пенсионеров и заставляли их подписывать дарственные или договоры купли — продажи о якобы передачи квартиры государству, взамен им обещали пожизненное содержание в доме престарелых. Обманутых стариков отправляли в «Дом ветеранов войны и труда № 1», а освободившиеся квартиры злоумышленники забирали себе.