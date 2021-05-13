Бывший чиновник в Красноярском крае незаконно вырубил лес на 110 млн рублей

Бывший сотрудник министерства сельского хозяйства Красноярского края и его сообщники подозреваются в незаконной вырубке 42,5 тысячи деревьев под видом санитарной обработки. Сумма ущерба — более 110 миллионов рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк, полицейские в марте 2021 года задержали трех человек по подозрению в незаконной вырубке лесов. Они, по данным следствия, используя свое служебное положение, подготовили подложные документы о необходимости проведения санитарной вырубки лесных насаждений.

«При этом использовали акты обследований, содержащие недостоверные сведения о повреждении деревьев вследствие пожаров или заселения вредителей. Для осуществления противоправной деятельности фигуранты заключили договор оказания услуг по валке леса с фирмой, директором которой являлся один из участников группы», — рассказала Волк.

Она добавила, что в ходе дальнейшего расследования следствие вышло еще на трех подозреваемых. Это учредитель компании-подрядчика, ее фактический владелец, а также бывший сотрудник министерства лесного хозяйства Красноярского края. Последний помогал подозреваемым ускорить процесс подписания фиктивных документов. Этих людей арестовали.

«На сегодняшний день выявлено, что в период с 2018 по 2019 год подозреваемые вырубили около 42,5 тысячи деревьев, а общая сумма ущерба превышает 110 миллионов рублей», — добавила Волк.

В МВД не стали раскрывать личность бывшего чиновника министерства. Ведомство отметило, что он был сотрудником среднего звена.