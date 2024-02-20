Криминал 20 февраля 2024, 09:18 Бывший чиновник из Алтайского края признался в расправе над абитуриентками спустя 23 года Экс-замглавы района Алтайского края Манишин признался в убийстве 10 девушек

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Бывший чиновник из Алтайского края Виталий Манишин признался следствию в убийстве 10 девушек. Среди них были как студентки, так и абитуриентки, сообщила «Лента.ру».

Экс-замглавы района задержали в мае 2023 года по другому делу, но в ходе допроса тот признался в убийстве, которое произошло в 1989 году.

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«Он дал признательные показания в совершении убийства несовершеннолетней, сопряженного с изнасилованием, и при проверке показаний на месте подробно рассказал о произошедшем», — отметили в СК России по Алтайскому краю.

Мужчина также заявил об убийствах еще девяти девушек, которые учились или планировали поступить в Алтайский государственный политехнический университет.

По информации издания, убийцу местные жители прозвали «политеховским маньяком». Из-за исчезновения подростков многие родители 23 года назад стали встречать детей у университета после занятий.

«Слухов много ходило среди студентов, было жутко, мы старались по одному не ходить, особенно вечером», — рассказала Дарья Артемова, которая была абитуриенткой АлтГТУ в 2000 году.

Ранее бывшего полицейского Михаила Попкова, который убил трех женщин в Иркутске и Ангарске, этапировали в Мордовию. По мнению судебного юриста Владимира Комсолева, маньяк признался в новых убийствах из-за своего тщеславия.