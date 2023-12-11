Криминал 11 декабря 2023, 15:24 Бывший бухгалтер нижегородского отеля предстанет перед судом за хищение миллиона рублей

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В Нижегородской области суд рассмотрит дело бывшей сотрудницы отеля, которая обвиняется в присвоении почти одного миллиона рублей. Об этом сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По данным ведомства, в 2016–2017 годах обвиняемая присваивала принятые от постояльцев гостиницы деньги и вносила в бухгалтерскую программу недостоверные сведения. В полицию обратилась администрация отеля, которая обнаружила недостачу.

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Отмечается, что в настоящее время предварительное следствие окончено.