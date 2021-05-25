Бывших сотрудников краснодарского МВД посадили в тюрьму за отправку писем с ртутью

Бывших сотрудников краснодарского МВД Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова приговорили к 17 и 14 годам тюрьмы. Они были признаны виновными в отправке писем с ядом в иностранные посольства.

Приговор вынес Второй западный окружной военный суд, сообщил ТАСС. Фигуранты дела обвинялись в нескольких тяжких преступлениях: покушении на лиц, находящихся под международной защитой, организации террористического сообщества и покушении на террористический акт, незаконном обороте сильнодействующих веществ и покушении на контрабанду ядовитых веществ.

Прокуратура просила для Котоманова и Красильникова 18 и 16 лет строгого режима. По данным ФСБ, бывшие сотрудники МВД хотели дестабилизировать обстановку и обострить отношения России с другими странами.

Для этого они направляли в иностранные посольства, руководителям НАТО и Евросоюза письма на поддельных бланках депутата Госдумы Сергея Железняка с ядовитой хлористой ртутью вместо крымской земли.

В феврале 2018 года письма с порошком получили почти два десятка посольств. Среди них дипмиссии Болгарии, Венгрии, Италии, Канады, Нидерландов, Польши, Саудовской Аравии, США и Франции.