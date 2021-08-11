Бывших премьера Осетии и министра туризма обвинили в растрате 180 млн рублей

Бывшим главе правительства Республики Северная Осетия — Алания Сергею Такоеву, министру туризма Алану Диамбекову и гендиректору Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиде Габараевой предъявили обвинение. Их подозревают в растрате 180 миллионов рублей.

На них заведено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата», сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Следствие предполагает, что в 2014 году Такоев, Диамбеков, Габараева вместе с другими сообщниками обеспечили сделку по заключению госконтракта и приобретение подконтрольного им ОАО «ОЗАТЭ» в республиканскую собственность объектов недвижимости по завышенной стоимости.

Следствие ходатайствует об аресте обвиняемых.

Сергей Такоев занимал должность председателя правительства Северной Осетии с 24 мая 2012 года по 10 июня 2015 года.

Осенью прошлого года у Такоева и Диамбекова уже проходили обыски. Тогда их связывали с функционированием технопарка, который был открыт и заработал, когда Алан Диамбеков занимал должность министра туризма.