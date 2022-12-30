Криминал 30 декабря 2022, 14:23 Бывших полицейских из Ставрополя осудили за создание притона

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Ставропольский суд приговорил к заключению двоих бывших сотрудников полиции, 14 мужчин и шесть женщин за создание борделя для занятий проституцией в Ставрополе. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального Следкома.

Одни из бывших полицейский организовал бордель и управлял его работой. Его доход составлял около миллиона рублей в месяц. Общая сумма выручки составила более 39 миллионов рублей. В деле также оказался замешан бывший оперуполномоченный по особо важным делам, написали Nation News.

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В результате первый подсудимый получил 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере двух миллионов рублей. Второй отправится в колонию на 11 лет. Других организаторов приговорили к срокам от 3,5 до десяти лет.

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