Криминал 30 декабря 2022, 22:39 Бывших полицейских и жителя Латвии осудили за воровство нефти в Ленобласти

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Двоих бывших сотрудников полиции и их пособника, гражданина Латвии, осудили за превышение должностных полномочий и организацию хищения топлива. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следкома по региону.

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Преступление мужчины совершили в 2017 году. Злоумышленники сделали врезку в нефтепродуктопровод компании «Транснефть-Балтика» на территории в Ленинградской области. В результате одного из полицейских приговорили к пяти годам колонии. Второго полицейского приговорили к двум с половиной годам с испытательным сроком в три года. Пособник же получил четыре года с испытательным в четыре года, написали «Невские новости».