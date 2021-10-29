Бывших подмосковных полицейских отправили за решетку за убийство дагестанца

Городской суд Орехово-Зуева отправил трех бывших полицейских, которые до смерти избили дагестанца весной 2019 года, в колонию строгого режима. Их приговорили от к срокам от семи до девяти лет тюрьмы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Экс-сотрудников правоохранительных органов признали виновными по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и «Превышение должностных полномочий».

Суд установил, что 11 апреля 2019 года бывшие полицейские избили уроженца Дагестана на улице Гагарина в Орехово-Зуеве. От полученных травм он умер в больнице.

Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима. С них уже взыскали 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда семье погибшего. Приговор суда в законную силу пока не вступил.