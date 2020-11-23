Бывшие полицейские в Уфе забрали у бизнесмена 25 iPhone

СК установил, что в апреле 2017 года два оперуполномоченных во время проверки изъяли из магазина по продаже мобильных телефонов смартфоны iPhone на общую сумму 447 тысяч рублей. Они объяснили, что гаджеты якобы могут быть крадеными. За то, чтобы получить телефоны назад, предприниматель платил им по 15 тысяч рублей каждый месяц на протяжении двух лет.

В итоге полицейские получили от него более 380 тысяч рублей и оставили себе восемь смартфонов общей стоимостью более 170 тысяч рублей. За ежемесячную плату бывшие полицейские обещали не начинать проверку и вернуть ему телефоны.

Злоумышленников задержали с поличным после того, как бизнесмен обратился в СК. Они не признали свою вину. Один получил девять лет колонии строго режима, а другой — на полгода меньше. В машине одного из них нашли самодельную бомбу.