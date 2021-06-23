Бывшие полицейские получили сроки за изнасилование дознавательницы в Уфе

Верховный суд Башкирии признал трех бывших полицейских виновными в изнасиловании дознавательницы Гульназ Фатхисламовой в отделе полиции Уфы.

Как сообщил «Интерфакс», Павел Яромчук получил пять с половиной лет колонии, Салават Галиев и Эдуард Матвеев — по семь лет. Их признали виновными по статьям УК РФ «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Фатхисламова в конце октября 2018 года заявила о том, что ее изнасиловали три высокопоставленных сотрудника полиции в Уфе. Подозреваемыми оказались начальник УВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев, начальник УВД Кармаскалинского района Салават Галиев и начальник отдела ОМВД по вопросам миграции Павел Яромчук. Их уволили из МВД за «совершение проступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции». Девушку сначала тоже уволили из органов, но через некоторое время восстановили на работе.

Следственный комитет завершил расследование лишь в апреле 2019 года. Мужчины вину не признали. Матвееву и Галиеву дали по семь лет колонии общего режима, Яромчуку — шесть лет. Их также обязали выплатить три миллиона рублей в качестве моральной компенсации.

Однако после апелляции в 2020 году Галиева и Матвеева оправдали, а Яромчуку снизили наказание до четырех лет. Новый поворот истории произошел в ноябре того же года. Дело направили на новое рассмотрение. Об этом написала «Газета.ru».