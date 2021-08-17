Бывшему вице-премьеру правительства Алтайского края дали три года условно

В Барнауле бывшего вице-премьера правительства Алтайского края Ирину Долгову приговорили к условному сроку за превышение полномочий. Ей дали три года, а также запретили занимать должности в государственных органах.

«Долгова признана виновной по двум эпизодам часть 2 статья 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ». Ей назначено три года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах на три года. На основании статьи 73 УК РФ наказание будет условным», — сообщили ТАСС в пресс-службе Железнодорожного районного суда Барнаула.

По данным следствия, осенью 2018 года чиновница обеспечила своего знакомого лекарственным препаратом за 200 тысяч рублей, хотя он не имел права на бесплатные лекарства. Также по приказу Ирины Долговой подведомственным краевому минздраву предприятие «Аптеки Алтая» закупило лекарственные препараты с истекающим сроком годности на сумму около миллиона рублей. В дальнейшем лекарства были уценены и проданы за сумму от 10 копеек до 10 рублей в профильное министерство.