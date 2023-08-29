Криминал 29 августа 2023, 23:37 Бывшему сотруднику Генконсульства США продлили арест на 3 месяца по делу о сборе данных о СВО Суд продлил арест экс-сотруднику Генконсульства США по делу о сборе данных о СВО Pxhere

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Экс-сотруднику американского Генконсульства во Владивостоке Роберту Шонову продлили арест на три месяца по делу о сборе данных о специальной военной операции по заказу США. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Лефортовского суда Москвы.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия о продлении ареста Шонову на три месяца», — уточнили в суде.

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Он останется под стражей до 23 ноября. Судя по видеозаписи допроса Шонова, к нему обратились сотрудники американского посольства и «выразили заинтересованность» в сборе информации о происходящих в России резонансных событиях. Речь идет о специальной военной операции, проводимой мобилизации, грядущих выборах президента и вхождении новых регионов в состав страны.

Шонов должен был собирать именно негативную информацию, указывая ее в своих отчетах. Также первый американский секретарь лично поставил перед ним задачу по поиску россиян, которых можно также вербовать для сбора данных, напомнили «Известия».