Криминал 27 февраля 2023, 17:49 Бывшему сити-менеджеру Кирова вынесли приговор по делу о дорожных камерах Суд приговорил к 2,5 года колонии бывшего сити-менеджера Кирова Шульгина РИА «Новости»

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Бывший глава администрации Кирова Илья Шульгин получил 2,5 года лишения свободы по делу о злоупотреблении полномочиями при закупке дорожных камер. Приговор вынес Ленинский районный суд города, сообщил ТАСС.

Шульгина обвинили по статье о злоупотреблении полномочиями. Ущерб от его действий оценили более чем в 21 миллион рублей. Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде тюремного срока. Помимо этого, чиновнику на два года запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

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Еще одного фигуранта дела — экс-руководителя городского управления дорожной и парковой инфраструктуры Алексея Ишутинова — приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы. Он также лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок два года.

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Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима. Шульгин уже заявил журналистам, что обжалует приговор.

По данным региональной прокуратуры, в конце 2019 года Шульгин вместе с соучастником незаконно согласовали приемку и дальнейшую поставку некачественных дорожных камер в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Правоохранители установили, что камеры не отвечали техзаданию, что влекло односторонний отказ от исполнения муниципального контракта. В результате ущерб Кирову превысил 21 миллион рублей.

Шульгина и Ишутина задержали в конце октября 2020 года. В июле 2022 года бывшего сити-менеджера приговорили к условному сроку. Но дело в итоге вернули на пересмотр.