Бывшему полицейскому из Новосибирска дали девять лет за убийство девушки-трансгендера | 360°

Эксклюзив 29 сентября 2022, 20:51 Поделиться Telegram

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Viber Бывшему полицейскому из Новосибирска дали девять лет за убийство девушки-трансгендера Адвокат родных убитой экс-полицейским девушки-трансгендера пообещал обжаловать приговор РИА «Новости»

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Районный суд новосибирского города Искитим приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего сотрудника ППС за убийство девушки-трансгендера Виктории Басаковской. Представляющий интересы потерпевшей стороны адвокат Ася Патерик заявила, что приговор оказался очень мягким, а некоторых из причастных к убийству даже не стали искать. В беседе с «360» она заявила, что обязательно обжалует приговор.

Викторию Басаковскую (по паспорту Николая Басаковского) в октябре 2020 года убил работавший сотрудник ППС Денис Калинин. Он вывез тело за границу деревни из закопал. Чтобы не выдать себя, молодой человек отрезал у трупа палец, которым разблокировал телефон и вел переписку с друзьями Виктории.

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Спустя несколько дней Калинина задержали. Он дал признательные показания и показал, где спрятал тело. Следствие закончилось в июне прошлого года. По версии следствия, главным мотивом преступления стала ревность.

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Сегодня суд приговорил бывшего полицейского к девяти годам колонии строгого режима и взыскал с него один миллион рублей в качестве возмещения морального вреда потерпевшим.

Представляющая интересы матери убитой девушки адвокат Ася Патерик отметила, что приговор достаточно мягкий, поэтому его станут обжаловать, но есть и еще одна причина.

«По обжалованию есть два момента. С одной стороны, он мягкий, потому что прокурор просил 12 лет, а дали девять. А еще мы на периоде прений просили вернуть материалы дела на доследование. Мы полагаем, что к убийству причастен еще ряд лиц, которых нужно привлечь к ответственности. Плюс там есть корыстный мотив», — подчеркнула адвокат.

Патерик добавила, что пока суд представил только резолютивную часть. Само заседание прошло в закрытом режиме, поэтому обжалование начнут готовить только на следующей неделе, когда на руках будет весь текст приговора.

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