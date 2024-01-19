Криминал 19 января 2024, 10:41 Бывшему первому замглавы администрации Евпатории дали 11 лет ИК строгого режима РИА «Новости»: бывшему первому замглавы администрации Евпатории дали 11 лет ИК РИА «Новости»

Читать 360tv в

Суд приговорил бывшего первого замглавы администрации Евпатории Кирилла Вавренюка к 11 годам колонии строгого режима за особо крупную взятку и превышение полномочий. Об этом сообщило РИА «Новости».

Вавренюка задержали в ноябре 2020 года по подозрению в получении крупной взятки за утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане и подписание постановления о его аренде без торгов.

Реклама

Мошенническую схему реализовали в 2018 году. В ней участвовал также экс-глава департамента имущественных и земельных отношений администрации Евпатории. Этого чиновника тоже задержали.

В региональном СУ СК России, не называя фамилий, сообщили, что суд признал обвиняемого виновным и приговорил к 11 годам колонии строгого режима, а также лишил права занимать должности в государственной и муниципальной службы на шесть лет.

Источник РИА «Новости» уточнил, что приговор вынесли Вавренюку.

До работы в администрации он занимал пост помощника прокурора Железнодорожного района Симферополя, должность прокурора Евпатории (в составе Украины) и других ведомствах.

На должность первого заместителя администрации города его утвердили в 2017 году.