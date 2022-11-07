Бывшему муниципальному депутату Илье Яшину продлили арест до конца ноября | 360°

Криминал 07 ноября 2022, 18:00 Бывшему муниципальному депутату Илье Яшину продлили арест до конца ноября Басманный суд Москвы продлил до конца ноября арест экс-депутату Илье Яшину РИА "Новости"

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Басманный районный суд Москвы продлил срок ареста бывшему муниципальному депутату по Красносельскому району столицы Илье Яшину*. Об этом сообщили в Telegram-канале Московских судов общей юрисдикции.

Экс-депутата обвинили в распространении фейков про российскую армию.

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«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Яшина Ильи Валерьевича* <...> до 26 ноября 2022 года», — уточнили в публикации.

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В судебной инстанции отметили, что защита выступила с ходатайством об избрании в отношении Яшина* меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, и получила отказ.

В начале августа Мосгорсуд признал законным решение заключить под стражу Яшина* по делу о распространении фейков о российской армии, напомнил RT.

В июле Басманный суд Москвы отправил под стражу Яшина по подозрению в распространении заведомо недостоверной информации о вооруженных силах.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.