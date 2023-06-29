Криминал 29 июня 2023, 10:21 Бывшему главе СБУ заочно предъявили обвинение за обстрелы Донбасса СК России заочно предъявил обвинение экс-главе СБУ Грицаку за обстрелы Донбасса

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Следственный комитет России заочно предъявил обвинение бывшему главе Службы безопасности Украины Василию Грицаку за обстрелы Луганской и Донецкой народных республик с 2014 по 2016 год. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ в своем Telegram-канале.

«Предъявлено обвинение бывшему председателю СБУ Василию Грицаку, который в это время руководил проведением так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны», — указали в Следкоме.

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По данным ведомства, жертвами преступных действий Грицака в Донбассе стали 190 человек. Еще 380 жителей получили ранения. Обстрелы ЛНР и ДНР под руководством экс-главы СБУ разрушили или повредили свыше 400 объектов инфраструктуры.

Ранее Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку. По данным СК, из-за преступных действий экс-главкома ВСУ погибли и пострадали десятки мирных жителей, в том числе дети.