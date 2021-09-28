Бывшему главе ЕАО дали условный срок за подстрекательство к злоупотреблению полномочиями

Бывшего губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова приговорили к четырем годам лишения свободы условно за подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями. Приговор вынес Биробиджанский районный суд.

Согласно материалам дела, преступление связано с закупками в 2014–2015 годах медицинского оборудования для онкологического диспансера. Технику купили по заведомо завышенной цене у торгового дома «Медтехника». В итоге бюджет региона потерял более 24 миллионов рублей.

Суд назначил Винникову наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также его на три года лишили права занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Помимо этого, экс-губернатор не может менять постоянное место жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции. Раз в месяц ему необходимо будет являться в этот орган на регистрацию. Пока приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Винников свою вину не признал, хотя она была подтверждена показаниями свидетелей, заключениями экспертов, материалами оперативно-разыскной деятельности и документами, признанными вещественными доказательствами.