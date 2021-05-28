Бывшему директору управляющей компании в Бурятии грозит тюремный срок за хищение

Бывший руководитель управляющей компании города Северобайкальск может получить до шести лет лишения свободы, либо до пяти лет принудительных работ или 500 тысяч рублей штрафа за преступные махинации. Сообщается, что женщина присвоила 400 тысяч рублей, используя свое служебное положение.

Как сообщил transsibinfo.com со ссылкой на информацию правоохранительных органов, в 2016–2017 годах экс-директор УК присвоила себе данные средства, которые получила под отчет, и предоставила ложные сведения, чтобы факт хищения остался незамеченным.

Следователи проводили обыски, экспертизы и допросы причастных лиц. На имущество экс-главы управляющей компании наложен арест, собранные по делу материалы переданы в суд.

Женщину будут судить по статье «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения».