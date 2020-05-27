Бывшему депутату Гордумы Екатеринбурга грозит до 10 лет тюрьмы

По данным следствия, Пласкин основал компанию «Уралэнергостройкомплекс» и ввел в ее состав сложную, непрозрачную сеть юридических лиц (более 20) различной организационно-правовой формы. Его компания занималась строительством домов, многие возводились за счет дольщиков. На данный момент некоторые ЖК являются долгостроями. В результате этого люди потеряли деньги и остались без крыши над головой. После вмешательства властей дома были достроены другим застройщиком.

«Проведено 167 судебных экспертиз, допрошены 829 потерпевших и более 100 свидетелей. Следователями полиции изъяты и проанализированы более 10000 листов банковских и финансовых документов. Часть денежных средств обманутых дольщиков, по предварительным данным, уходила на содержание магазина спутницы жизни обвиняемого», — заявил Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.