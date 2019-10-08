Бывшему чиновнику Белгорода грозит 12 лет за взятку

Закон предполагает наказание в виде 12 лет лишения свободы или штраф.

Другой фигурант дела, которого обвиняют в посредничестве, — предприниматель Александр Лозовой. Он согласился с обвинением, однако оспаривает сумму взятки.

Как считают следователи, взятка составила 400 тысяч рублей. За эти деньги, переданные предпринимателем чиновнику, последний обещал одобрить сделку по приобретению арендуемого местной компанией участка земли в рассрочку на три года.