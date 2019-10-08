Бывшему чиновнику Белгорода грозит 12 лет за взятку
Экс-главу управления земельных отношений белгородской администрации Юрия Наумова обвиняют в получении крупной взятки. Как сообщило издание bel.ru, подсудимый частично признал вину. Это может рассматриваться как фактор смягчения приговора.
Закон предполагает наказание в виде 12 лет лишения свободы или штраф.
Другой фигурант дела, которого обвиняют в посредничестве, — предприниматель Александр Лозовой. Он согласился с обвинением, однако оспаривает сумму взятки.
Как считают следователи, взятка составила 400 тысяч рублей. За эти деньги, переданные предпринимателем чиновнику, последний обещал одобрить сделку по приобретению арендуемого местной компанией участка земли в рассрочку на три года.