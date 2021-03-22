Дело против бывшей жены Цеповяза вернули следователю
Уголовное дело против Натальи Стишней, бывшей жены Вячеслава Цеповяза, вернули следователю без обвинительного заключения. Об этом «360» рассказал адвокат потерпевших Генрих Хачатуров.
Решение принял заместитель прокурора Ростова-на-Дону Александр Жаков. В постановлении он указал на необходимость устранить нарушения, которые якобы имеются в рамках изучения материалов дела.
«Материалы уголовного дела содержат все обстоятельства совершенного преступления — время, место, дату. <…> Считаем, что возвращение уголовного дела — очередная попытка оказать содействие обвиняемым для изменения им меры пресечения», — заявил Хачатуров. Обстоятельства, на которые сослался зампрокурора, он назвал выдуманными.
Адвокат напомнил, что 4 апреля истекает предельный срок домашнего ареста, избранного судом в отношении Натальи и ее брата Ивана Стришних. По его словам, фактической возможность продлить данную меру пресечения нет, как и срок следствия.
«Все наши опасения о том, что органы прокуратуры региона лоббируют интересы обвиняемых, подтвердились. <…> Любыми способами пытаются не допустить направления дела в суд», — описал ситуацию адвокат.
Он заметил, что уже обжаловал решение вышестоящему прокурору. Жалобу должны рассмотреть в течение 10 дней.