Бывшей жене Дерипаски вернули украденные деньги и ценности

Полиция задержала обокравшего московскую квартиру экс-супруги Олега Дерипаски Полины Юмашевой. Ей вернули все деньги и ценности.

«Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов преступник был задержан по горячим следам. В настоящее время он дает признательные показания. Похищенное возвращено», — рассказал РИА «Новости» представитель Юмашевой.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные проникли в квартиру Юмашевой в Большом Левшинском переулке в центре Москвы через балкон. Тяжелым предметом они разбили сейф, вытащили из него деньги и драгоценности и скрылись. Пропажу обнаружила помощница хозяйки квартиры. Она и сообщила о преступлении в полицию.

Полина Юмашева — дочь руководителя администрации Бориса Ельцина и бывшая жена миллиардера Олега Дерипаски. Она частный инвестор. Ее капитал в 2018 году составлял 500 миллионов долларов.